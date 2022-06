Od czerwca działa siedem nowych stacji dla rowerów miejskich. W lipcu powstaną kolejne trzy Marcin Śliwa

Mieszkańcy Katowic, którzy korzystają z systemu rowerów miejskich, od czerwca mają do dyspozycji siedem nowych stacji. Aż cztery z nich powstały przy obiektach sportowych: Józefowska-Hala sportowa MOSiR, Ośrodek Sportowy Podlesianka, Boisko Rapid oraz Ośrodek Sportowy Gliwicka/Jana Pawła II. Kolejne trzy nowe stacje to: Osiedle Zgrzebnioka, GPP Business Park oraz Green Park. To nie koniec rozbudowy systemu rowerowego w tym sezonie. W lipcu gotowe mają być trzy kolejne stacje: w Parku Bolina, na osiedlu Gwiazdy oraz przy Fabryce Porcelany.