Od 18 maja otwarcie knajp i restauracji w Katowicach. Na Mariackiej budują ogródki i pucują lokale

Od 18 maja rusza gastronomia. Od tego dnia po ponad dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, mogą zostać otwarte restauracje, kawiarnie, bary i bistra. Wszystkie mogą przyjmować klientów zarówno w środku, jak i w ogródkach, ale z zachowaniem specjalnych środków ostrożności. Najważniejsze to: ograniczona liczba klientów (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m kw.), dwa metry między stolikami oraz dystans między gośćmi.

Gastronomia w czasie pandemii: pleksi, parawany, przyłbice, maseczki i ogromny zapas płynów dezynfekcyjnych

Teraz branża szykuje się do ponownego otwarcia. Poruszenie widać zwłaszcza na ulicy Mariackiej, gdzie zagęszczenie lokali jest największe. W poniedziałek, 18 maja, otwarte zostanie Kato, jeden z najdłużej działających na deptaku lokali. W piątek przed lokalem stawiany był ogródek, wewnątrz trwały porządki.

- Dostosowujemy się do wszystkich obostrzeń: będzie ograniczona liczba miejsc, odstępy między stolikami, płyn dezynfekcyjny, maseczki, rękawiczki – zapewnia Dominik Tokarski, szef Kato. Nie ukrywa jednak, że ma sporo obaw.

- Obostrzenia mogą skutkować tym, że cześć lokali znajdujących się przy droższych ulicach jak Mariacka (są tu jedne z najwyższych czynszów w Katowicach – przyp. red) będzie miało problemy w okresie jesień - zima. Wysokość czynszów jest tu jaka jest, a jeśli ograniczenia liczby klientów zostaną utrzymane, to ustalone wcześniej, w innych okolicznościach, stawki przestaną przystawać do nowych realiów. W zasadzie nie wiadomo co robić. Miasto też ma oczekiwania finansowe, ja to rozumiem, ale nie utrzymamy się zimą przy ograniczonej liczbie klientów i z obecnymi stawkami – zwraca uwagę.