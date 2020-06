NZS będzie reprezentować studentów ŚUM oskarżających pracowników uczelni m.in. o mobbing i seksizm

Jak poinformowali administratorzy fanpejdże ŚuMemes, gdzie ujawniono przypadki mobbingu, seksismu oraz molestowania seksualnego od tej chwili poszkodowanych będzie reprezentować Niezależne Zrzeszenia Studentów.

O sprawie piszemy od kilku dni.

- W związku z docierającymi informacjami o możliwych naruszeniach standardów etycznych przez pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kierujemy do władz uczelni zaproszenie do wspólnej rozmowy. Zdecydowaliśmy się zaproponować to spotkanie po rozmowach ze studentami SUM, którzy nagłośnili sprawę przypadków niewłaściwych zachowań kadry akademickiej. Zarzuty dotyczą m.in. mobbingu, przypadków celowego uniemożliwiania zaliczeń przedmiotów i molestowania. Zależy nam na precyzyjnym ustaleniu faktycznego przebiegu wydarzeń - piszą władze NZS.

Jednocześnie poinformowali, że w podejmowanych działaniach pozostają w stałym kontakcie ze studentami SUM i inicjatorami akcji #WszytkoJestDobrze - ŚUMemes.

- NZS będzie zapleczem prawnym i merytorycznym podczas rozmów z władzami uczelni i instytucjami nadzorującymi pracę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednymi z celów Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest działanie na rzecz swobód demokratycznych i praw obywatelskich oraz ochrona interesów materialnych, społecznych, kulturowych i politycznych studentów (§8 ust. 1, 3 Statutu NZS) - czytamy w piśmie skierowanym do władz SUM.