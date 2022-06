Nożownik z Sieradza zaatakował w centrum Katowic. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa

Katowiccy policjanci zatrzymali 4 mężczyzn, którzy brali udział w nocnej bójce w centrum Katowic. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kochanowskiego. Między mężczyznami doszło do sprzeczki, która później przerodziła się w bójkę. W trakcie szarpaniny 22-letni mieszkaniec Sieradza zaatakował innego mężczyznę nożem. Pobił też świadka zdarzenia, który doznał licznych złamań. Mężczyzn zatrzymano kilkanaście minut po zdarzeniu i doprowadzono do policyjnego aresztu. Rannemu uczestnikowi bójki została udzielona pomoc medyczna i po niej również trafił do policyjnego aresztu.

W trakcie czynności procesowych zatrzymani złożyli wyjaśnienia. 22-latkowi przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa w związku z udziałem w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Katowice Południe decyzją sądu mężczyzna na czas trwającego postępowania został aresztowany na 3 miesiące. Pozostałym podejrzanym w wieku 20, 21 i 31 lat przedstawiono zarzut udziału w bójce. Całą trójkę objęto policyjnym dozorem.