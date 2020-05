Nowy wymiar pożyczania

Do czego zazwyczaj się przydaje? Pewnie do codziennego majsterkowania - ot zepsuje się kran, obluzuje śrubka i tym podobne. Zastanów się teraz, kto najczęściej z takich narzędzi korzysta? Odpowiedź brzmi - każdy! Powiedzmy sobie szczerze, każdemu z nas zdarzyło się użyć śrubokrętu czy młotka. Są sytuacje, gdzie najzwyczajniej w świecie trzeba coś przykręcić, dokręcić czy przybić.

Wspominaliśmy o zestawie narzędzi, ale tak naprawdę oferować możesz wszystko! Sprzęt sportowy, ubrania, książki, zabawki – cokolwiek co może przydać się Twojemu sąsiadowi. Oprócz najróżniejszych przedmiotów zaproponować możesz również swoją pomoc i umiejętności. Może ktoś z klatki obok potrzebuje pomocy fachowca? A może ktoś szuka pomocy przy wnoszeniu mebli na szóste piętro? Możliwości jest wiele, to od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz!

Jak to pogodzić? To bardzo proste, zwłaszcza kiedy istnieją takie portale jak LokPo . Dzięki niemu możesz zarabiać na lokalnym pożyczaniu, nie ruszając się z domu! Wszystko na Twoich zasadach.

Przejdźmy jednak do najważniejszego – co zyskasz dzięki pożyczaniu?

Po dodaniu ogłoszenia możesz udostępnić je na Facebooku. Niech Twoi znajomi i sąsiedzi usłyszą o tym, co masz do zaoferowania!

Przykłady można mnożyć. Zastanów się jednak, ile byś oszczędził, zwyczajnie te rzeczy pożyczając.

No dobrze, ale czas na liczby. One najlepiej zobrazują to, co chcemy Ci przekazać.

Załóżmy, że w domu oprócz zestawu narzędzi znalazłeś także dawno nieużywaną przez Ciebie wiertarkę. Dodatkowo w garażu masz dwa rowery, a w domu całą stertę książek, które już przeczytałeś. Oprócz tego lubisz majsterkować i z chęcią pomożesz w drobnych domowych naprawach.