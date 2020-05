Standardowy scenariusz – sprzątasz w garażu i znajdujesz mnóstwo dawno zapomnianych przez Ciebie przedmiotów. Wśród nich odkrywasz zestaw narzędzi. Mimo upływu lat jest w bardzo dobrym stanie, wygląda jak nowy! Ty jednak zakupiłeś niedawno nowe śrubokręty i klucze, odnaleziony zestaw nie jest Ci już potrzebny. Jak więc zagospodarujesz swoje znalezisko? Naturalnym pomysłem jest oczywiście sprzedaż, pomyśl jednak – za sprzedany przedmiot wynagrodzenie dostaniesz tylko raz. Może warto zastanowić się nad tym, jak na znalezionym zestawie narzędzi zarabiać stale?

Sprzedaż to niejedyna opcja

Dobry zwyczaj nie pożyczaj?

Jak to działa?

Pożyczaj i zarabiaj

Twórz więzi, bądź nowoczesny!

Zacznijmy od początku.Wiesz, że istnieją portale internetowe, za pośrednictwem, których możesz nie sprzedawać czy kupować przedmioty a po prostu je wypożyczać? Bogatszy o tę wiedzę wróć do swojego zestawu narzędzi.Do czego zazwyczaj się przydaje? Pewnie do codziennego majsterkowania - ot zepsuje się kran, obluzuje śrubka i tym podobne. Zastanów się teraz, kto najczęściej z takich narzędzi korzysta? Odpowiedź brzmi - każdy! Powiedzmy sobie szczerze, każdemu z nas zdarzyło się użyć śrubokrętu czy młotka. Są sytuacje, gdzie najzwyczajniej w świecie trzeba coś przykręcić, dokręcić czy przybić.Potencjalnym chętnym na Twój zestaw narzędzi może być więc każdy. I właśnie tutaj pojawia się szansa dla Ciebie.Zapytasz, o co chodzi? O pożyczanie.W dzisiejszych czasach pożyczanie nie kojarzy nam się dobrze. Boimy się zaufać innym ludziom, zwłaszcza obcym. Dni, kiedy bezinteresowna pomoc i dzielenie się tym, co mamy z sąsiadem już minęły. Teraz potrzebujemy pewności, że pożyczając, nic nie stracimy.Jak to pogodzić? To bardzo proste, zwłaszcza kiedy istnieją takie portale jak LokPo Dzięki niemu możesz zarabiać na lokalnym pożyczaniu, nie ruszając się z domu! Wszystko na Twoich zasadach.To bardzo proste.Wystarczy, że wejdziesz na lokpo.pl zarejestrujesz się, uzupełnisz swój profil i dodasz ogłoszenie.Wspominaliśmy o zestawie narzędzi, ale tak naprawdę oferować możesz wszystko! Sprzęt sportowy, ubrania, książki, zabawki – cokolwiek co może przydać się Twojemu sąsiadowi. Oprócz najróżniejszych przedmiotów zaproponować możesz również swoją pomoc i umiejętności. Może ktoś z klatki obok potrzebuje pomocy fachowca? A może ktoś szuka pomocy przy wnoszeniu mebli na szóste piętro? Możliwości jest wiele, to od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz!Ty ustalasz zasady, musisz jednak pamiętać o kilku kwestiach:• Po pierwsze pożyczane przez Ciebie przedmioty muszą być Twoją własnością.• Po drugie przygotuj się do samego wypożyczenia – pamiętaj, aby ustalić kwotę depozytu, zwłaszcza w przypadku cenniejszych przedmiotów.• Po trzecie sporządź odpowiednią umowę, w której krótko określisz zasady, na jakich wypożyczasz swoją własność.Po dodaniu ogłoszenia możesz udostępnić je na Facebooku. Niech Twoi znajomi i sąsiedzi usłyszą o tym, co masz do zaoferowania!Przejdźmy jednak do najważniejszego – co zyskasz dzięki pożyczaniu?Kwotę, jaką zarobisz za udostępnienie swojego sprzętu lub usług ustalasz sam. LokPo daje więc możliwość stałego wzbogacania się na wypożyczaniu nieużywanych przedmiotów, nietrafionych prezentów czy wpadek zakupowych. Sam pomyśl - to, że kurzą się w szafie czy garażu, nie przynosi Ci żadnych korzyści. Dzięki LokPo Twój sprzęt zyska drugą młodość, a Ty dodatkowe pieniądze!Z drugiej strony pomyśl, ile sam mógłbyś oszczędzić, pożyczając od sąsiadów!Ile razy musiałeś kupić nowy sprzęt, aby użyć go tylko raz, ponieważ wymagała tego sytuacja?• Chciałeś pojechać na przejażdżkę rowerową ze znajomymi, ale z opon Twojego roweru zeszło powietrze. Co robisz? Kupujesz pompkę.• Przyjaciel zaprasza Cię na partię tenisa – kupujesz nowe rakiety albo wypożyczasz je za duże pieniądze.Przykłady można mnożyć. Zastanów się jednak, ile byś oszczędził, zwyczajnie te rzeczy pożyczając.No dobrze, ale czas na liczby. One najlepiej zobrazują to, co chcemy Ci przekazać.Załóżmy, że w domu oprócz zestawu narzędzi znalazłeś także dawno nieużywaną przez Ciebie wiertarkę. Dodatkowo w garażu masz dwa rowery, a w domu całą stertę książek, które już przeczytałeś. Oprócz tego lubisz majsterkować i z chęcią pomożesz w drobnych domowych naprawach.Wyobraźmy sobie, że wszystkie te rzeczy zaoferujesz na LokPo. Tworzysz ogłoszenia i… znajdują się chętni! Sprawdźmy, ile zarobisz (podane ceny są przykładowe, pamiętaj, że stawki zawsze ustalasz sam):• zestaw narzędzi na trzy dni (5 zł za dzień)• wiertarka na dwa dni (10 zł za dzień)• 2 rowery na dwa dni (100 zł za dzień)• książka na miesiąc (5 zł za tydzień)• pomoc sąsiadce w naprawie cieknącego kranu (30zł)Jak łatwo obliczyć zyskasz w sumie 285zł. Wszystko bez wychodzenia z domu!Lokalne pożyczanie to wciąż nowa branża na rynku internetowym. Jednakże przykłady takich portali jak OLX pokazują, że ludzie coraz częściej dzielą się z innymi tym, co mają, a co nie jest im już potrzebne.Warto pamiętać, że oprócz zarabiania i oszczędzania pieniędzy, pożyczanie ma też inne zalety. Wypożyczając sprzęt, nie kupujesz kolejnych produktów, nie tworzysz nowych stert śmieci, a więc jesteś EKO. Zapobiegasz marnotrawstwu!Pomyśl też, jak bardzo przykładasz się do budowania lokalnej społeczności. W czasach gdy boimy się obcych ludzi, oferowanie swojej własności lub usług za uczciwą kwotę tworzy więzi i wzmacnia zaufanie, którego tak nam teraz brakuje.Nie czekaj, zarejestruj się i wykorzystaj potencjał Lokpo!