Nowy stadion w Katowicach już prawie gotowy. To będzie nowy dom Rozwoju. Zobaczcie ZDJĘCIA, jak teraz wygląda ośrodek przy Asnyka?

Nowy stadion w Katowicach już prawie gotowy

Nowy stadion zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku. Na Asnyka znajdzie się pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, lekkoatletyczna bieżnia oraz rzutnie i skocznie do uprawiania konkurencji technicznych Królowej Sportu. Będą także dwa boiska do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki, boisko do baseballa, plac treningowy street workout, miejsca do rekreacji oraz budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z częścią biurową i trybunami.

- W porównaniu z pierwotnym projektem zwiększyliśmy pojemność trybun, bo oprócz planowanej wcześniej trybuny nad szatniami na 228 miejsc po drugiej stronie boiska powstaną dwie dodatkowe trybuny po 166 miejsc każda, więc pojemność widowni wzrośnie do ponad 500 osób – powiedział Leszek Zmełty, kierownik budowy.

To nie jedyna zmiana jaka zaszła w trakcie budowy. Niewielkiemu powiększeniu uległy także rozmiary boiska, które teraz będzie mieć wymiary 64x105 m, a na ostatniej prostej zostanie dobudowany szósty tor lekkoatletycznej bieżni. Dzięki tym modyfikacjom obiekt będzie spełniał wymogi III ligi piłkarskiej oraz pozwoli na rozgrywanie na nim zawodów lekkoatletycznych. Na stadionie zostanie także zamontowany telebim, a nie tylko sama tablica wyników.