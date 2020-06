Nowy przystanek tramwajowy w Katowicach. Jest przy basenie Brynów. Będzie obsługiwany od 10 czerwca

Nowy przystanek w Katowicach powstał w Brynowie przy ulicy Kościuszki i tuż obok miejskiego basenu. Basen jest gotowy, ale wciąż nie został oficjalnie otwarty (ma to nastąpić w drugiej połowie czerwca), natomiast przy przystanku tramwaje zaczną się zatrzymywać już od środy, 10 czerwca.

Przystanek nazywa się „Katowice Kościuszki Basen” i powstał, by umożliwić dojazd komunikacją publiczną na pływalnię. Peron jest na skarpie, zejście do basenu poprowadzono schodami oraz pochylnią. Na wysokości przystanku jest też przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, a po drugiej stronie mamy wejście do Parku Kościuszki.

Będą się tu zatrzymywały tramwaje linii nr 16 kursujące do Brynowa.

Trzy baseny zamiast jednego aquaparku w Katowicach

Przypomnijmy, że budowa basenów w Katowicach rozpoczęła się jeszcze w 2017 roku. Pływalnie zaplanowano w Brynowie (przy ul. Kościuszki), Burowcu (przy ul. Konnej) oraz w Parku Zadole w Ligocie (przy ulicy Wczasowej). Dwie pierwsze ukończono, budowa trzeciej została wstrzymana w ubiegłym roku, po tym jak miasto zerwało kontrakt z wykonawcą inwestycji ze względu na opóźnienia w realizacji. Aktualnie trwa przetarg na dokończenie tej budowy.