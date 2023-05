Nowy pas startowy na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach? Inwestycja konieczna - dlaczego?

Drugi pas startowy powstanie na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach?

Trwają rozważania nad budową drugiego pasa startowego na lotnisku w Pyrzowicach pod Katowicami. Poseł Jerzy Polaczek, wiceprzewodniczący sejmowej komisji do spraw infrastruktury, przekonuje, że gwałtownie zwiększający się przewóz ładunków cargo i pomoc humanitarna dla Ukrainy wskazują na rekomendację do poprawy infrastruktury w postaci budowy drugiego najbardziej nowoczesnego pasa startowego w Polsce. Taka inwestycja z pewnością wiąże się też z dodatkowymi możliwościami do rozwinięcia siatki połączeń międzynarodowych.