Nowy najwyższy budynek w Katowicach. Gdzie powstanie? 28 czerwca rusza sprzedaż mieszkań. Jakie są ceny? ZOBACZ wizualizacje

„56 tysięcy rysunków”

Najwyższy będzie budynek „B” stojący pomiędzy dwoma mniejszymi. Jego wysokość to aż 128,66 m. Na jego ostatnim piętrze inwestor planuje wybudować taras widokowy dostępny dla wszystkich mieszkańców. Będzie zabezpieczony przed wiatrem i nieszczęśliwymi wypadkami przez tafle szkła o wysokości prawie 3 metrów. Przy dobrej pogodzie widoczne będą stamtąd Tatry. Budynek „B” będzie miał największą wysokość nad poziomem morza w całych Katowicach. Ma mieć 35 pięter.

Co pokażą wizualizacje?

— Dajemy rękojmię, że ten budynek będzie wyglądał jak na wizualizacji, albo nawet lepiej – mówiła Angelika Kliś do obecnego na spotkaniu zastępcy prezydenta Katowic Bogumiła Sobuli.

Jakie ceny?

Wysokie budynki, to i wysokie ceny. Za metr kwadratowy mieszkania w kompleksie na Olimpijskiej zapłacimy od 9700 zł do 15300 zł brutto. Kupimy zarówno małe dwudziestokilkumetrowe kawalerki, jak i apartamenty o powierzchni do 140 m. Cena robi wrażenie.