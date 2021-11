Nowy Kaufland w Katowicach! Supermarket zlokalizowany jest w miejscu dawnego Tesco, w Silesia City Center. Czynny od 4 listopada 2021

Kaufland w Katowicach

To drugi sklep tej sieci w Katowicach. Obok od niedawna działa TK Maxx, a za nim w 2023 ma powstać Primark. Jak podają przedstawiciele sieci, osoby zatrudnione na stanowisku kasjer-sprzedawca mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 4100 zł brutto miesięcznie, a osoba zatrudniona na stanowisku lidera zespołu na pensję w wysokości do 5650 zł brutto.

Sklep Kaufland przy ul. Chorzowskiej 107 będzie otwarty dla klientów:

od pon. do sb. w godz. 6-23,

w niedziele niehandlowe w godz. 9-20

w niedziele handlowe w godz. 9-21.

Od czwartku 4 listopada do soboty 6 listopada klienci mogą liczyć na drobne podarunki – żetony do wózków zakupowych i róże. Nie zabraknie również słodkiego poczęstunku oraz napojów. Kaufland organizuje również konkurs, w którym do wygrania będą bony na zakupy w sklepach sieci oraz produkty marek własnych m.in. artykuły spożywcze i kosmetyki. Oprócz tego na kupujących czekają atrakcyjne promocje – m.in. 30% na wszystkie świeże owoce i warzywa czy możliwość otrzymania dodatkowych punktów Payback. Kaufland honoruje również Kartę Dużej Rodziny – za każde wydane 100 zł klienci mogą otrzymać bon o wartości 5 zł na kolejne zakupy.