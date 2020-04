Nowy dworzec autobusowy w Katowicach zostanie otwarty później niż planowano. To przez pandemię koronawirusa

Data otwarcia nowego międzynarodowego dworca autobusowego w Katowicach od miesięcy pozostawała niezmienna. - Drugi kwartał 2020 roku – powtarzali katowiccy urzędnicy, choć dokładniejszego terminu ogłosić nie chcieli. W międzyczasie do Europy i Polski dotarła epidemia koronawirusa, a plany miasta w zakresie otwarcia „Sądowej” trzeba było zweryfikować.

- Planowane uruchomienie węzła to trzeci kwartał tego roku (to okres od lipca do września – przyp. Red.), ale biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną termin może ulec zmianie – przyznaje Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Katowicach.