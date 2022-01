Nowości w Muzeum Śląskim w Katowicach. Otwarcie wystawy "Poza Edenem"

"Poza Edenem" - nowa wystawa w Muzeum Śląskim

Wystawa "Poza Edenem" to projekt, który zrodził się z myślą o prezentacji zespołu dzieł pozyskanych do kolekcji muzeum w grudniu 2018 roku. Na samym początku składały się na Śląską Kolekcję Sztuki Współczesnej, która należała do Fundacji dla Śląska założonej w 2001 roku w Katowicach. Dzięki jej działalności zebrano bardzo dużą ilość prac, nie tylko znanych i dojrzałych twórców, ale także młodych artystów.

Jak wyjaśniają kuratorzy wystawy, projekt pozwala ujrzeć bogactwo i poziom jednej z największych na Śląsku kolekcji sztuki współczesnej, dającej się zaliczyć do przeglądów reprezentatywnych w skali ogólnokrajowej. Wystawa skierowana jest do wszystkich, niezależnie od wieku czy statusu społecznego, bądź wykonywanej pracy. Ma na celu przede wszystkim nakłonić odbiorcę do podjęcia rozważań na temat istnienia oraz otaczającego go współczesnego świata i życia.