Nowoczesny laser ablacyjny eCO2 pozwala na błyskawiczną regenerację i odbudowę zniszczonej skóry na całym ciele

Nowa technologia lasera zapoczątkowana w medycynie estetycznej została opracowana w 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy wykorzystano punktową pracę lasera pozostawiając wokół zdrową i całkowicie nienaruszoną skórę. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces gojenia został skrócony z kilku miesięcy do kilku dni. To właśnie ta punktowa technika jest podstawą konstrukcji lasera eCO2 południowokoreańskiej firmy Lutronic, który jest wykorzystywany w klinice Skin Laser Lubelscy.

Aparat laserowy eCO2 w trakcie zabiegu tworzy w opracowywanej okolicy wiele bardzo małych, ale jednocześnie głębokich otworów w ilości od 25 do 400 na 1 cm3 skóry. Głębokość wnikania impulsów może sięgnąć nawet do 2,5 mm, a stosowany w zabiegu laser jest obecnie najsilniejszym i najbardziej uniwersalnym na rynku.

Zmianami skórnymi, na które korzystnie wpłynie terapia prowadzona przy pomocy eCO2 są:

blizny (potrądzikowe, pourazowe, pooperacyjne, pooparzeniowe)

wiotkość skóry na twarzy i ciele

zmarszczki

bruzdy nosowo-wargowe

rozstępy

fotouszkodzenia

fotostarzenie

przebarwienia (melasma)

rozszerzone pory

niejednolity koloryt

trądzik łagodny

trądzik umiarkowany

Zabiegi prowadzone przy pomocy lasera ablacyjnego eCO2 mogą być przeprowadzane na twarzy, dekolcie, brzuchu i ramionach zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Technologia, dzięki której pracuje laser jest na tyle bezpieczna, że można ją także stosować u dzieci np. przy usuwaniu różnego rodzaju blizn.