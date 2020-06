Nowe ognisko koronawirusa na Śląsku. Zakażonych 30 zakonnic Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Katowicach

Nowe ognisko koronawirusa w Katowicach

W niedzielę (21 czerwca) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 311 nowych przypadkach zachorowań, aż 128 to mieszkańcy województwa śląskiego, a wśród nich 30 nowych przypadków to siostry elżbietanki z Katowic (w wieku od 37 do 93 lat).

- Kilkadziesiąt przypadków koronawirusa w Katowicach dotyczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Katowicach. Siostry, które czuły się lepiej zostały poddane kwarantannie w zakonie, część z nich, które czuły się gorzej, zostały przewiezione do szpitala - mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka prasowa wojewody śląskiego.

Niestety na razie nie wiadomo, u ilu sióstr w sumie podejrzewa się koronawirusa i ile z nich zostało poddanych testom na obecność koronawirusa. Nie są też znane okoliczności zakażenie sióstr.

Kilka dni temu Archidiecezja Katowicka potwierdziła, że zakażony koronawirusem został biskup Grzegorz Olszowski, biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej. Kwarantanną zostali objęci m.in. Metropolita Katowicki, Biskupi pomocniczy, Arcybiskup Senior i inni.