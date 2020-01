Nowe mieszkania w Katowicach. Przy św. Jacka, Brata Alberta i Przemysłowej buduje Markraft

Działka przy św. Jacka / Przemysłowej w Katowicach

Działka ma 3,2 tys. mkw. Wedle tablicy informacyjnej, pozwolenie na budowę ma numer 0034/2019, inwestorem jest Markraft spółka z o.o., wykonawcą New Conctruction Concept, a projektantem - Szymon Mętel, architekt z Krakowa. Budynek nie będzie wysoki i ma być dopasowany wysokością do okolicznych zabudowań - wedle wizualizacji, jakie są na stronie EM Studio Architektura będą to cztery piętra, budynek będzie miał też wewnętrzny dziedziniec i miejsca parkingowe pod ziemią. Elewacja na wizualizacjach jest biała z ciemnymi pasami, balkony - przeszklone, a część usługowa zajmuje cały parter od strony św. Jacka. Na razie nie ma informacji, kiedy mieszkania trafią do sprzedaży.