Nocy Muzeów 2023 w Katowicach. Neonowe warsztaty, wycieczki i wiele więcej! Zobacz program Fabryki Porcelany, IPN i Muzeum Śląskiego Paweł Kurczonek

Noc Muzeów na Śląsku odbędzie się w sobotę, 13 maja. Do wydarzenia organizowanego w całej Europie dołączają również miasta naszego regionu. Jednym z nich są Katowice. Specjalne atrakcje przygotowały między innymi Instytut Pamięci Narodowej i Fabryka Porcelany. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów, jak zwykle, można będzie zajrzeć do miejsc niedostępnych na co dzień.