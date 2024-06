Niszczycielska burza znów w Śląskiem? Jest NAJWYŻSZE ostrzeżenie! Porywy do 130 km/h, grad do 6 cm i nawalny deszcz

Niszczycielska burza znów w Śląskiem? Jest ostrzeżenie 3 najwyższego stopnia

Teraz ponownie mamy 3 stopień ostrzeżenia! A co on właściwie oznacza?

Ostrzeżenie IMGW dla całego woj. śląskiego!

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm. Prawdopodobieństwo zdarzenia - 80 procent!

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16:00 w piątek 21 czerwca, do godz. 8:00 w sobotę 22 czerwca.