Niezwykła świetlna projekcja na fasadzie Spodka. „Jeszcze będziemy blisko, jeszcze będziemy razem…’’

Niezwykła świetlna instalacja została wyświetlona na fasadzie Spodka we wtorek wieczorem (28 kwietnia).

– Projekcję postanowiliśmy wyświetlić na katowickim Spodku – miejscu jednoznacznie kojarzącym się ze społecznym i rozrywkowym obliczem miasta. Forma instalacji nawiązuje do tekstowych wiadomości, które wysyłamy codziennie najbliższym – dodaje Paweł Krzywdziak.

To nie pierwszy raz, gdy Spodek podświetlono

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy Spodek podświetlano. Zarządca hali chętnie dołącza do ogólnopolskich akcji, w trakcie których - by zwrócić uwagę na problem, datę, albo wydarzenie - ważne i rozpoznawalne budowle w Polsce są rozświetlane w określonych barwach.