Nie ma zgody zarządu PGG w Katowicach na wyższe wynagrodzenia. Górnicy grożą bezterminową blokadą wysyłki węgla. Będą kolejne negocjacje? Tomasz Breguła

W poniedziałek 10 stycznia, w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, odbyły się kolejne negocjacje związkowców z zarządem spółki. Po blisko dwugodzinnych rozmowach ogłoszono, że zakończyły się one fiaskiem. Od jutra na kopalniach będą organizowane masówki, a jeśli nie dojdzie do porozumienia w ciągu najbliższych siedmiu dni, związkowcy rozpoczną bezterminową blokadę wysyłki węgla. W środę obie strony mają ponownie zasiąść do rozmów.