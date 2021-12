Nie ma porozumienia ws. rekompensat dla górników PGG. Od 4 stycznia związkowcy ponownie zablokują dostawy węgla? Tomasz Breguła

Rozmowy z udziałem związkowców PGG oraz przedstawicieli górniczej spółki i wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika zakończyły się fiaskiem. W trakcie spotkania zorganizowanego w Katowicach strony nie doszły do porozumienia ws. wypłacenia rekompensat za pracę w weekendy od września do końca grudnia. Prawdopodobnie od 4 stycznia dostawy węgla do elektrowni ponownie będą blokowane.