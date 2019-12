Netflix reklamuje się w Katowicach. Na billboardach serial Wiedźmin

Najnowszy serial opowiadający losy Wiedźmina, który ma pojawić się na platformie Netflix dokładnie 20 grudnia, wzbudza ogromne emocje. Do tego stopnia, że zapowiedzi serialu możemy znaleźć nawet na billboardach znajdujących się między innymi w Katowicach-Piotrowicach. - Wiedźmin. Na podstawie kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego - czytamy na wielkim plakacie, z którego na kierowców patrzy Henry Cavill, który wcieli się w rolę Geralta, w towarzystwie serialowej Yennefer i Ciri.

Serial "Wiedźmin" będzie miał swoją premierę na Netflixie już 20 grudnia. Nic więc dziwnego, że emocje wśród najwierniejszych fanów kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego, na podstawie którego tworzony jest serial, już zacierają ręce i wypisują urlopy w pracy na ten okres, by móc jak najszybciej obejrzeć losy Geralta z Rivii w pierwszym sezonie, który będzie liczyć 8 odcinków. Tymczasem okazuje się, że serial mocno promowany jest również w województwie śląskim. Między innymi w Katowicach-Piotrowicach przy drogach znajdziemy wielkie billboardy dotyczące serialu. - Wiedźmin. Na podstawie kultowej sagi Andrzeja Sapkowskiego - czytamy na plakacie, z którego na kierowców patrzy Henry Cavill, który wcieli się w rolę Geralta, w towarzystwie serialowej Yennefer i Ciri. To także nie powinno dziwić, w końcu część scen do serialu była nawet u nas kręcona - na przykład na zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Informację tę udało nam się potwierdzić.

Pisaliśmy o tym już w kwietniu tego roku. Wówczas na terenie zamku mieli znajdować się aktorzy związani z produkcją Netflixa. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że była tam ekipa licząca około 300 osób! Prawdopodobnie były tam m.in. Therica Wilson-Read i Anna Shaffer. Obie aktorki potwierdziły w mediach społecznościowych, że przebywają w Polsce. Kilka dni wcześniej część aktorów można było spotkać w Krakowie. Nasza dziennikarka była wtedy na miejscu i - jak relacjonowała - w oddali było widać samochody ekipy produkcyjnej oraz namiot cateringowy. Na dziedzińcu zamku wytworzone zostało spore zadymienie. Prawdopodobnie miało ono imitować mgłę. To z kolei mogło wskazywać na fakt, że jurajska twierdza faktycznie będzie odgrywać rolę Kaer Mohren, czyli miejsca, w którym wychował się Wiedźmin. Zamek Ogrodzieniec strzeżony był jak twierdza. Ochroniarzy można było spotkać nawet w lesie znajdującym się na tyłach zamku. Wszystko po to, aby fani nie mogli dostrzec żadnych elementów fabuły oraz przeszkadzać w kręceniu scen do serialu.

Scenarzystka Wiedźmina Lauren S. Hissrich zrobiła sobie nawet zdjęcie na tle Zamku Ogrodzieniec. Oczywiście to, jakie sceny Wiedźmina mogą być kręcone w Ogrodzieńcu, to czysta spekulacja. Typy internautów to m.in. Kaer Morhen, czyli Warownia Starego Morza, siedziba wiedźmińskiej szkoły cechu Wilka. Bo choć zamek w Ogrodzieńcu to ruiny, dzięki technice komputerowej, będzie można poprawić bryłę obiektu, a nawet ją powiększyć bez szkody dla widzów. Czy typ okaże się trafny? Przekonamy się już niedługo. Tego typu informacje do ostatniej chwili są pilnie strzeżone. Oparty na bestsellerowej serii książek Andrzeja Sapkowskiego serial Wiedźmin to opowieść o przeznaczeniu i rodzinie. Geralt z Rivii, samotny łowca potworów, stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie, w którym ludzie często okazują się gorsi niż najstraszniejsze monstra. Na swojej drodze spotyka potężną czarodziejkę Yennefer i skrywającą niebezpieczny sekret młodą księżniczkę Ciri. Teraz we trójkę muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw.

W postać Geralta z Rivii wcieli się Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Liga Sprawiedliwości), a w pozostałych głównych rolach wystąpią Anya Chalotra (A.B.C., Wanderlust) jako Yennefer i Freya Allan (The Third Day, Kraina bezprawia) jako Ciri. W pozostałych rolach pojawią się: Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz) jako Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) jako Eist, Adam Levy (Knightfall, Przekręt) jako Myszowór, MyAnna Buring (Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza, Lista płatnych zleceń) jako Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) jako Fringilla, Therica Wilson-Read (Profil) jako Sabrina, Emma Appleton (The End of The F**king World) jako Renfri, Eamon Farren (A.B.C.,Twin Peaks) jako Cahir, Joey Batey (Templariusze, Cormoran Strike) jako Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) jako Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) jako Istredd, Maciej Musiał (1983) jako Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) jako Dara oraz Anna Shaffer (Harry Potter) jako Triss.