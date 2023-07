Nazwy zawodów w gwarze śląskiej. Kto to jest grubiorz, fojerman i rechtor? Ślązacy na pewno to wiedzą... Sprawdź się! Danuta Pałęga

Gwara śląska jest istotnym aspektem kultury i dziedzictwa Śląska. Choć polski jest głównym językiem urzędowym i nauczania w regionie, gwara nadal odgrywa ważną rolę w codziennym życiu i komunikacji lokalnej społeczności. Przenosi ona tradycje, historię i ducha Ślązaków, budując więzi międzyludzkie i wzmacniając poczucie przynależności do tego pięknego regionu. Kultywując to dziedzictwo kulturowe, zapraszamy Was do sprawdzenia jak dobrze znacie nazwy zawodów po śląsku. Gotowi? Trzymamy kciuki!