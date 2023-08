Natura online/offline – cykl terapeutycznych sesji muzycznych w letniej odsłonie

Powraca cykl bezpłatnych terapeutycznych sesji muzycznych. Po sukcesie zimowego projektu „Solar Renewal” fundacja Soundscape postanowiła zrealizować jego letnią odsłonę pod nazwą „Natura online/offline” i zabrać uczestników do Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, gdzie ponownie wybrzmią dźwięki ambientu i muzyka eksperymentalna. Sesje odbędą się 19 i 20 sierpnia, oraz 26 i 27 sierpnia, a wziąć w nich udział będą mogli mieszkańcy aż 8 miast województwa śląskiego i nie tylko. Informacje na temat zapisów można znaleźć na profilu facebookowym Fundacji Soundscape. Partnerem wydarzenia jest Grupa Tauron.

– Wspieramy działania, które aktywizują uczestników, rozwijają jej wrażliwość i poszerzają spektrum doznań. Mamy nadzieję, że ten śląski eksperyment muzyczny zapewni uczestnikom niezwykłe przeżycie artystyczne, pozwalające odczuć harmonię, jaka może powstać pomiędzy człowiekiem, a przyrodą z wykorzystaniem dźwięków muzyki relaksacyjnej – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Ambientowe dźwięki na łonie natury

Projekt „Natura online/offline” już niebawem przeniesie uczestników w magiczny świat dźwięków oraz natury. Po zimowym sukcesie inicjatywy „Solar Renewal”, fundacja Soundscape nie zwalnia tempa i zaprasza do udziału w nowej odsłonie wydarzenia, które tym razem odbędzie się w malowniczym Parku Krajobrazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Ze względu na lokalizację letniego wydarzenia organizatorzy przygotowali dla uczestników wygodny transport autokarowy z ośmiu miast aglomeracji śląskiej - Katowic, Gliwic, Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Zabrza oraz Żor. Sesje potrwają około dwóch godzin i będą podzielone na sesję poranną, która potrwa od 11:00 do 13:00 oraz popołudniową, która potrwa od 15:00 do 17:00. Po zakończeniu każdej sesji autokary odwiozą uczestników z powrotem do miast, z których przyjechali.

Natura online/offline to sesje terapeutyczne dla każdego

Terapeutyczne sesje muzyczne „Natura online/offline” są bezpłatne, otwarte dla uczestników w każdym wieku i niosą za sobą szczególne przesłanie. Organizatorzy kładą nacisk na aktywizację osób, które zmagają się ze stresem i złym samopoczuciem, a także te, które chcą odpocząć od otaczającej nas codzienności i zrelaksować się na łonie natury. Udział w wydarzeniu to nie tylko wyjątkowa okazja do relaksu i zanurzenia się w subtelnych dźwiękach ambientu i muzyki eksperymentalnej. To także szansa na wsparcie swojego fizycznego i psychicznego dobrostanu poprzez harmonijne dźwięki i otaczającą nas przyrodę.

- Po sukcesie wydarzenia „Solar Renewal”, które odbyło się na przełomie lutego i marca, zdecydowaliśmy się na zrealizowanie tego wydarzenia w nowej, letniej odsłonie pod tytułem „Natura online/offline” i zabrać uczestników całkowicie bezpłatnie w przepiękne miejsce, jakim jest Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, gdzie dźwięki muzyki spotkają się z pięknem przyrody. Ta wyjątkowa podróż pomoże uczestnikom zrelaksować się, znaleźć wewnętrzną harmonię i poznać wartość społeczną lasu. Pozwoli również wejść z pozytywnym nastawieniem w kolejne, jesienne miesiące. Zapraszamy wszystkich nie zależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Dołączcie do nas i wspólnie odkryjmy siłę dźwięków natury – mówi Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape i były członek kabaretu Łowcy.B.

Terminy wyjazdów na sesje Natura online/offline

Wydarzenie „Natura online/offline” odbędzie się w dniach 19 sierpnia, 20 sierpnia, 26 sierpnia oraz 27 sierpnia w godzinach 11:00 – 13:00 oraz 15:00 – 17:00 w Parku Krajobrazowym „Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”, w miejscowości Rudy, dokąd uczestnicy wybiorą się autokarami, które również bezpłatnie zapewnia organizator. Poniżej pełna rozpiska wyjazdów.

19.08 | godz. 9:30 | KATOWICE | zatoczka pod MCK | ul. Olimpijska

19.08 | godz. 14:00 | GLIWICE | parking CH Europa

20.08 | godz. 9:30 | CHORZÓW | parking Carrefour | ul. Parkowa

20.08 | godz. 13:30 | SOSNOWIEC | parking | ul. Kresowa

26.08 | godz. 9:30 | KATOWICE | zatoczka pod MCK ul. Olimpijska

26.08 | godz. 13:30 | DĄBROWA GÓRNICZA | parking CH Pogoria

27.08 | godz. 9:30 | BYTOM | parking przy Dworcu Autobusowym

27.08 | godz. 13:50 | ZABRZE | parking CH Platan

27.08 | godz. 13:50 | ŻORY | Centrum Przesiadkowe| ul. Męczenników Oświęcimskich

Na miejscu muzyczną ucztę dźwiękową zapewnią najciekawsi polscy przedstawiciele muzyki elektronicznej i eksperymentalnej tacy jak Gaap Kvlt, Tomasz Mreńca, Nanook of the North, Piotr Kurek, Michał Wolski, Jacaszek, Tonallaxe oraz DTEKK (Up to Date Festival).

Organizatorzy i partnerzy

Organizatorami wydarzenia jest fundacja Soundscape i Tauron Lab a partnerem Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Volvo Euro Kas Katowice.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. FUNDACJA SOUNDSCAPE NA FACEBOOKU:

https://www.facebook.com/fundacjasoundscape

WYDARZENIE NATURA ONLINE/OFFLINE NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/events/1016814369762730

ZAPISY NA WYDARZENIE: https://shorturl.at/jBPRZ

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory