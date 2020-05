Najniebezpieczniejsze miasta w woj. śląskim. Gdzie najłatwiej dostać w zęby lub stracić portfel?

St. asp. Arkadiusz Ciozak z KMP Ruda Śląska, st. asp. Sebastian Imiołczyk z KMP Chorzów i Asp. Sabina Chyra-Giereś z KMP Częstochowa zgodnie przyznają, że w ich miastach najczęściej odnotowywanym przestępstwem są kradzieże i kradzieże z włamaniem. - To właśnie te przestępstwa, najbardziej dotykają zwykłych ludzi i my mamy tego świadomość - uważa st. asp. Ciozak.

- Według mojej oceny największy problem to wandalizm i umyślne niszczenie mienia. Dotyczy to szczególnie dużych osiedli mieszkaniowych, na których m.in. z uwagi na deficyt miejsc parkingowych, dochodzi do konfliktów, czego emanacją są uszkodzenia i dewastacje aut - ocenia podinsp. Marek Słomski z KMP w Gliwicach.