Najmodniejsze piekarnie w Katowicach i okolicach. Tutaj kupicie świeży i pachnący chleb w pięknych wnętrzach

Nowoczesne piekarnie rzemieślnicze, które często nazywają same siebie z angielskiego "bakery", to już nie są tylko pomieszczenia albo budki z pieczywem, z linoleum na podłodze, brzydkimi regałami i kalendarzem na ścianie.

Bakery, czyli rzemieślnicza piekarnia

Piękne wnętrza, regały z ładnie ułożonym pieczywem, miejsce do siedzenia, gdzie można skonsumować ciastko albo drożdżówkę z kawą - to sprawia, że piekarnia (albo raczej bakery) to konkurencja dla kawiarni.

Piekarnie te szczycą się, że pieką pieczywo na bieżąco (w niektórych można wręcz podglądnąć jak powstają chleby, bagietki czy bułki), bez konserwantów i polepszaczy. Ceny tego pieczywa są wyższe niż w zwykłych, sieciowych piekarniach, ale płaci się za jakość i za miejsce.

Piekarnie takie są prowadzone zwykle przez pasjonatów pieczenia chleba, którzy nierzadko rzucili inną pracę, by zajmować się swoją pasją.