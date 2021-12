Najlepsi szachiści Europy przyjadą do Katowic. W Spodku pojawi się 578 zawodników z 22 krajów. Wszystko z powodu Mistrzostw Europy

Tym razem zawodnicy rywalizujący o medale w ME w szachach błyskawicznych oraz w ME w szachach szybkich spotkają się w katowickim Spodku. Na liście zgłoszeń do piątkowych mistrzostw w szachach błyskawicznych jest 532 zawodników reprezentujących 21 krajów.

– W ubiegłym roku organizację mistrzostw w szachach błyskawicznych musieliśmy przenieść do Internetu, ale teraz wreszcie uda nam się gościć w Europie najlepszych szachistów – cieszy się Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej.

Z kolei w sobotę i niedzielę, gdy odbędą się mistrzostwa w szachach szybkich, w Spodku pojawi się 578 szachistów z 22 krajów. Wśród nich będzie wielu arcymistrzów, m.in. najbardziej znany polski szachista Jan Krzysztof Duda, czy katowiczanin Daniel Sadzikowski.