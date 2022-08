Najdłuższy most wiszący na świecie - Sky Bridge 721. Nietypowa atrakcja w Czechach zaledwie kilka godzin drogi stąd. ZDJĘCIA

Sky Bridge w Czechach - świetna atrakcja niedaleko województwa śląskiego

Sky Bridge 721 to wiszący most, znajdujący się w Czechach w resorcie górskim Dolni Morava. Co go wyróżnia? Ze względu na swoją konstrukcję, jest najdłuższym mostem wiszącym na świecie. Most, w najwyższym momencie znajduje się aż 95 metrów nad ziemią - nad piękną, górską doliną. Liczy aż 721 metrów długości. To świetna atrakcja dla odważnych, ale i dla tych, którzy chcieliby zmierzyć się na przykład z własnym lękiem wysokości. Konstrukcja mostu jest naprawdę stabilna i człowiek czuje się na nim bezpiecznie. W dodatku, poruszając się mostem można podziwiać piękne górskie widoki. To niezapomniane wrażenie.