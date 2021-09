Nad Katowicami, Częstochową, Gliwicami i Bielskiem poleci Zeppelin! Poznaj trasy i godziny przelotu sterowca w woj. śląskim Dorota Niećko

W niedzielę (12.09.), także z lotniska Katowice-Muchowiec, Zeppelin ZF będzie latał do Częstochowy. Pierwszy lot startuje o godz. 10:00, drugi o 12:30. Nad Częstochową sterowiec powinien być widoczny w godz. 11:00 – 11:30 oraz 13:30 -14:00.

To będzie jedna z większych atrakcji w Śląskiem! Sterowiec będzie latał nad regionem - Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej.