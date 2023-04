Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Katowicach. Wierni przeszli ulicami miasta. Zobacz ZDJĘCIA

Droga Krzyżowa w Katowicach

Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 19.00 przy krzyżu obok kopalni „Wujek”. Mimo deszczowej pogody zebrała się tu spora grupa wiernych, do których przemówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Harcerze odpalili 9 pochodni na znak pamięci o górnikach zamordowanych podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”.

W tym roku trasa pątników nieco różniła się od tej z lat ubiegłych. Uczestnicy nabożeństwa przeszli ulicami: Wincentego Pola, Mikołowską do Parku Kościuszki, Św. Barbary, Poniatowskiego, Głowackiego, Jordana, Kilińskiego, Kopernika do Placu Karola Miarki, a następnie ul. Jagiellońską, Królowej Jadwigi i Powstańców do katedry. Wierni szli złączeni modlitwą rozważając tajemnice męki i śmierci Chrystusa.

Po zakończonym nabożeństwie Drogi Krzyżowej część wiernych w katedrze przystąpiła do sakramentu pokuty i pojednania.