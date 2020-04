Na ulicach Katowic królują maseczki. Są w kropki, kwiatki, albo zwykłe białe. Noszą je niemal wszyscy, choć nie każdy poprawnie

Co ciekawe akceptacja dla nowego obostrzenia wprowadzonego przez rząd jest niemal powszechna. W czwartek około południa prawie każda napotkana przez nas w centrum Katowic osoba maseczkę nosiła, choć nie każda w sposób poprawny. Zwłaszcza starsze osoby idą na kompromis między wygodą a bezpieczeństwem i maski noszą pod… nosem. Bywają też tacy, którzy zakrywają nimi i nos i usta, ale ściągają je by kichnąć. Regularnie też maseczki są zsuwane na szyję.

- Ciężko w tym chodzić – przyznała pani Joanna, którą na placu Szewczyka spotkaliśmy z mężem Janem. - Ale nosiliśmy je już wcześniej, bo my z mężem to starsi, więc to dla naszego dla bezpieczeństwa – dodawała kobieta.

Po raz pierwszy w czwartek maseczkę założył z kolei pan Kazimierz z Ochojca. - Przeszkadza, bo parują mi okulary. Do tego mam astmę i naprawdę jest mi niewygodnie, ale co zrobić – mówił.

Katowiczanie zgodnie przyznawali, że nie mają już większych problemów z zakupem maseczek. Nowe dostawy trafiły do aptek. Maseczki jednorazowe można kupić za około 5 zł.

Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje do odwołania

Przypomnijmy, że obowiązek zasłaniania ust i nosa wprowadzono 16 kwietnia do odwołania. O co chodzi w nowych przepisach? Zasadniczo należy je rozumieć całkiem dosłownie: od czwartku wychodząc z domu, nieważne czy na chwilę czy na dłużej, m.in. w drodze do pracy, na zakupy, do apteki, ale też gdy wychodzimy na spacer z psem musimy zasłaniać nos i usta. Taką decyzję jeszcze przed świętami ogłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Zasada by zasłaniać usta i nos obowiązuje również w komunikacji publicznej, zakładach pracy, kościołach, sklepach, punktach usługowych, także na targowiskach.