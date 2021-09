Na ścianie jednej z kamienic w katowickim Załężu odsłonięto nowy mural. Jego bohaterem jest Łysek z pokładu Idy

"Łysek z pokładu Idy" to opowiadanie Gustawa Morcinka - znanego śląskiego pisarza, a także wieloletniego kierownika literackiego teatru "Ateneum". Akcja utworu toczy się na Śląsku, w kopalni, w czasach, kiedy pod ziemią do wożenia węgla używano koni. To opowieść, która mimo upływu lat, nadal wzrusza kolejne pokolenia czytelników.

Twórcy przedstawienia spojrzeli na historię Łyska z dzisiejszej perspektywy, dostrzegając w niej znacznie więcej niż tylko nieco naiwną i sentymentalną fabułę. Zderzenie ze współczesnością przywołuje bardzo aktualne refleksje. Widowisko rozgrywa się w przestrzeni łączącej żywy plan i formy lalkowe.

Mural powstał z inicjatywy Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach w ramach projektu "Galopem do wolności!". Jego autorką jest aktywistka i malarka uliczna Mona Tusz. Artystka realizuje różne projekty od 2007 roku, najczęściej na terenie Śląska, ale też m.in. w Łodzi. Jej znane dzieła to m.in. wielkoformatowa grafika przedstawiająca Przetopka, znajdująca się na ścianie byłej elektrowni Huty Królewskiej.