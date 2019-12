Na Mariackiej mogą stać samochody, ale donice z kwiatami nie. Absurd? Dziś rano na deptaku były 43 auta

Mariacka Stanisława i Mielęckiego to dzikie parkingi w centrum Katowic

O sprawie pisaliśmy jeszcze w listopadzie, gdy rozpoczęto przebudowę ulicy Dworcowej. Na Mariackiej, Mielęckiego i Stanisława, z dnia na dzień pojawiło się kilkadziesiąt samochodów. Wcześniej auta też tu parkowały, choć bywało ich nieco mniej, a problem na dobre zaistniał , gdy zepsuły się słupki blokujące wjazd na deptaki…

A dodajmy, że Mariacka, Mielęckiego i Stanisława to kwartał od lat zamknięty dla ruchu, słynący ze znajdujących się tu restauracji, klubów i barów. Teoretycznie to wizytówka Katowic i imprezowe zaplecze aglomeracji, w praktyce jednak miejsce to coraz bardziej przypomina rozjechany przez samochody parking. A o tym, że ruch jest tu duży świadczą zniszczone płyty granitowe, którymi wyłożono Mariacką.

Problem narasta zimą. Gdy z deptaków znikają ogródki gastronomiczne, ich miejsce zajmują samochody. W czwartek, 19 grudnia, przed południem na wspomnianych trzech ulicach doliczyliśmy się aż 43 aut. W środę wieczorem było ich 40. Kierowcy często parkują bezpośrednio przed wejściem do lokali. Aby tę parkingową samowolę ograniczyć właściciel Kato, ustawił przed lokalem donice z kwiatami. Rozwiązanie proste, ale skuteczne, a do tego zieleń zdecydowanie dodaje uroku szarej i burej Mariackiej.