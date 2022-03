Na Katowice Airport ma wylądować większość samolotów z pomocą humanitarną ze świata dla Ukrainy

Tu wylądują samoloty z pomoc humanitarną dla Ukrainy

Katowice Airport jest miejscem, w którym lądować będzie większość samolotów przywożących pomoc humanitarną dla walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy. Po wizycie przedstawicieli ONZ, którzy ocenili predyspozycje obiektu do tego typu misji, Organizacja Narodów Zjednoczonych uruchomiła do lotniska im. Wojciecha Korfantego most powietrzny z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Jak poinformowało w mediach społecznościowych lotnisko, pierwszy samolot z Port Sudan wylądował w Pyrzowicach wieczorem, 12 marca.

Katowice Airport to lider przewozów cargo w Polsce

Katowickie lotnisko mogło się zmienić w hub pomocy humanitarnej, bo to obecnie lider krajowy w segmencie cargo w gronie trzynastu polskich lotnisk regionalnych. W 2021 roku zanotowano najlepszy wynik w historii portu, to jest 32 104 tony obsłużonego frachtu, o 11 729 ton więcej niż rok wcześniej. Miniony rok był również najlepszym w historii pyrzowickiego lotniska pod względem liczby startów i lądowań samolotów towarowych, było ich 4 642, to jest o 1 515 więcej niż w 2020 roku. Pyrzowickie lotnisko jest doskonale przygotowane do obsługi połączeń towarowych, nic więc dziwnego, że zostało wybrane na miejsce ważne na lotniczej mapie świata, związanej z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Trwające tu inwestycje dodatkowo poszerzą możliwości związane z transportem cargo. Trwa tu m.in. rozbudowa bazy do obsługi technicznej samolotów. Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania. Pierwsze to budowa przedhangarowej płyty postojowej o powierzchni 6,4 hektara z dziewięcioma stanowiska postojowymi dla samolotów kodu C (Airbus A320/Boeing 737). Prace budowlane praktycznie zakończyły się i nowa nawierzchnia zostanie oddana do użytku wiosną 2022 roku.