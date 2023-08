Muzeum-Wy-Dźwięki. Tak w ubiegały weekend, świętowaliśmy 150. rocznicę urodzin Wojciech Korfantego 

– Cieszy nas, że tegoroczna edycja Muzeum-Wy-Dźwięki przyciągnęła wielu odwiedzających z naszego województwa i nie tylko, w praktycznie każdym wieku. Przeprowadziliśmy w tym roku wspaniałe, kreatywne warsztaty, które nawiązywały do 150. urodzin Wojciecha Korfantego. Przekonaliśmy się również, że nowe technologie i niekonwencjonalne podejście do przekazywania wiedzy, szczególnie dzieciom, sprawiły, że uczestnicy bardzo chętnie chłonęli wiedzę na temat Korfantego, jego dokonań i czasów w których żył. Jesteśmy pewni, że w przyszłym roku również spotkamy się na kolejnej edycji Muzeum-Wy-Dźwięki – dodaje Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape.

O fundacji Soundscape

Głównym celem śląskiej fundacji Soundscape jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury. Polem zainteresowania jest dźwięk – naukowe podejście do niego, wykorzystanie go w muzyce, sztukach wizualnych czy przestrzeni publicznej. Organizowane koncerty, wykłady, rezydencje artystyczne oraz warsztaty leżące na przecięciu światów technologii i dźwięku prezentują zupełnie nowe spojrzenie na obcowanie z muzyką, pobudzają ciekawość oraz chęć do poszukiwania nieoczywistych rozwiązań. Soundscape oznacza pejzaż dźwiękowy, który ściśle nawiązuje do ekologii muzyki. Działania proekologiczne towarzyszą też wszystkim aktywnościom podejmowanym przez fundację. Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.