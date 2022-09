Multisensoryczna wystawa Van Gogha w Galerii Szyb Wilson w Katowicach. Niezwykła forma prezentacji obrazów i listów mistrza Marcin Śliwa

Multisensoryczna wystawa Van Gogha wzbudziła zachwyt na całym świecie, od Los Angeles i Nowy Jork po Dubaj, Berlin i Paryż. Teraz zawitała również do Katowic. Od poniedziałku 5 września największe dzieła malarza można oglądać na ekranach o powierzchni ponad 2000 m2 słuchając przy tym listów Vincenta czytanych przez Roberta Gulaczyka w akompaniamencie utworów autorstwa Chopina i Beethovena. Angażująca zmysły całość sprawia, że można poczuć się jak we śnie i wniknąć do świata stworzonego ręką artysty. To wszystko, do 29 listopada, dostępne jest w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.