Morsowanie w Katowicach na stawie Morawa. Zobacz ZDJĘCIA. Zbierali wodę, aby zawieźć ją do Mielna

Morsowanie w Szopienicach organizuje Katowicki Klub Morsów „Arktyka”. Stała godzina niedzielnych kąpieli to 10.00. Katowickie morsy są po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków swego stowarzyszenia, które odbyło się 4 lutego. Wybrano nowego prezesa. Został nim Łukasz Pomrenke, który wcześniej pełnił tę funkcję przez 6 lat.

Również dziś katowickie morsy spotkały się przed południem na Morawie. Po ostatnim morsowaniu połączonym z WOŚP tym razem odbyło się „robocze” spotkanie. Jak zwykle humory dopisywały, choć woda po nocy była naprawdę zimna.

Tym razem... zbierano wodę, z którą morsy z Katowic pojadą na Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie (10-13 lutego).

- Organizatorzy zlotu wybrali 15 klubów w całej Polsce, które przywiozą wodę ze swoich morsowisk. Na miejscu wspólnie wlejemy ją do morza. Od nas pojedzie około 20 osób - przekazał prezes Pomrenke.

Katowickie morsy zachęcają wszystkich chętnych do przyłączenia się do nich. Każdy „świeżak” powinien poznać zasady morsowania, uwzględnić też zdrowotne przeciwskazania. Przed wejściem do wody niezbędna jest rozgrzewka.