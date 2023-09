Moc wrześniowych premier w kinach Helios. Co zobaczymy na ekranach?

13 września na ekrany wchodzi inna wyczekiwana nowość – „After 5. Na zawsze”. Finałowa część serii przedstawia Tessę i Hardina, którzy nie są już razem. Oboje szukają własnej drogi do szczęścia: ona poświęca się pracy, on korzysta z uroków popularności po wydaniu książki. Dawni kochankowie czują jednak pustkę, niedającą wypełnić się kolejnymi znajomościami. Los w końcu łączy tę dwójkę, a fani sagi przekonają się, czy bohaterowie naprawią dawne błędy i odzyskają utraconą miłość.

Gorącą premierą tego tygodnia jest „Zakonnica II” – tytułowa postać jest znana wszystkim miłośnikom horrorów. Tym razem opowieść przeniesie się do Francji, do roku 1956. Widzowie zastaną kolejne morderstwo, gdyż ofiarą tajemniczej siły padł pewien duchowny. Widząc rozprzestrzeniające się po świecie zło, siostra Irene postanawia zająć się sprawą. Podejrzewa, że stoi za nią Valak, potworna Zakonnica. Nie spodziewa się jednak tego, jak dramatyczny obrót przybierze kolejne starcie z demonem…

W kinach nie zabraknie także polskich nowości. „Ukryta sieć” to trzymający w napięciu thriller, w którym dziennikarka bada tajemniczą śmierć celebryty. Od tego momentu każdy jej krok jest śledzony przez nieznanego prześladowcę. Natomiast „Raport Pileckiego” opowiada historię tytułowego rotmistrza – od pobytu w Auschwitz do bestialskiego przesłuchiwania przez Urząd Bezpieczeństwa.

Ponadto w repertuarze znajdą się kinowe hity. „Barbie” Grety Gerwig to niewątpliwie największy blockbuster ostatnich miesięcy. Historia lalki, która opuszcza Barbieland, nadal budzi emocje wśród kinomanów. W zupełnie inną rzeczywistość przenosi widzów „Oppenheimer” Christophera Nolana – epicka opowieść o twórcy bomby atomowej. „Meg 2: Głębia” to z kolei widowiskowa produkcja o wyprawie na czeluści oceanu. Eksplorację zakłócą jednak krwiożercze rekiny…

Sieć kin Helios oferuje również seanse dla rodzin. „O psie, który jeździł koleją” to opowieść, która powstała na kanwie słynnej książki. Jednak tym razem została przeniesiona na polski grunt

Na ekranach kin zagoszczą również Seanse Przyjazne Sensorycznie – to wyjątkowe projekcje, w czasie których sale są delikatnie oświetlone, a filmy mają niższy poziom głośności. Wszystko to z myślą o widzach z nadwrażliwością na bodźce. Podczas najbliższej odsłony, 9 września, zaprezentowany zostanie film „Szkoła magicznych zwierząt” o przyjaźni między dziećmi i zwierzętami posiadającymi zdolność mówienia. Razem muszą rozwiązać zagadkę i ujawnić szkolnego złodzieja.

i uwspółcześniona. Filmy z jeżdżącym pociągami Lampo zostają hitem internetu, a psiak znajduje dom u pracownika kolei. Dyrektorowi stacji nie podoba się jednak obecność żywiołowego czworonga… Kolejna propozycja to przedpremierowe projekcje filmu „Mru i ja: wielka przygoda na cztery łapy”, które odbędą się 9 i 10 września. Cleo i Mru mają spędzić leniwe wakacje, ale zawadiacki kot wyrusza w podróż, aby odnaleźć swoją dziką naturę. Pokazom towarzyszyć będą konkursy i zabawy.

W weekend (9-10 września) wyświetlane będą także przedpremierowe pokazy komedii „Teściowie 2”. Kontynuacja świetnie przyjętego hitu przeniesie widzów do nadmorskiego kurortu. To tam Weronika i Łukasz chcą znowu spróbować wziąć ślub, jednak ich bliscy mogą pokrzyżować te plany. Film będzie można obejrzeć przedpremierowo również w środę, 13 września, w ramach cyklu Kino Kobiet – tym razem dress code to szlafroki niczym ze SPA!

W poniedziałek, 11 września Helios zaprasza na cykl Kino Konesera, w ramach którego wyświetlony zostanie film „Cicha dziewczyna”. Ten przejmujący dramat to historia 9-letniej Cáit, pochodzącej z wielodzietnej, ubogiej rodziny. Dziewczynka trafia do domu swoich krewnych, gdzie początkowo znajduje ukojenie i radość. W pozornie sielankowym gospodarstwie kryje się jednak pewna tajemnica…