Moc hitów w majowym repertuarze kin Helios! Co warto zobaczyć?

Na wszystkich widzów, bez względu na wiek, czeka także fantastyczna animacja - „SUPER MARIO BROS. Film” . Minionki pokochali kinomani na całym świecie, teraz studio Illumination stworzyło film o bohaterze gry komputerowej, który z pewnością dostarczy wielu wspaniałych emocji. Produkcja jest oparta na kultowej grze z lat osiemdziesiątych, która ma liczne grono fanów do dziś i jest jedną najpopularniejszych gier komputerowych w historii. Film zadebiutuje na ekranach kin już 7 maja na przedpremierowych seansach.

Pierwsza nowość, która pojawi się na ekranach w nadchodzącym tygodniu to film „Strażnicy Galaktyki: Volume 3” - najnowszy film Marvel Studios. Sielankowe życie Strażników na Knowhere zostaje wywrócone do góry nogami przez burzliwą przeszłość Rocketa. Peter Quill, wciąż wstrząśnięty po stracie Gamory, musi ponownie zebrać swoich przyjaciół, aby podjąć się naprawdę niebezpiecznego zadania. Tym razem stawką jest życie Rocketa. Oto misja, od której powodzenia zależeć będą dalsze losy Strażników!

„Piękna katastrofa” to ekranizacja pełnego humoru i namiętności bestsellera, który podbił serca milionów fanów na świecie. Travis jest tym, z kim świeżo upieczona studentka Abby nie chce mieć nic do czynienia. Noce spędza walcząc w nielegalnych walkach bokserskich, a dni upływają mu na podrywaniu studentek. Zaintrygowany nieprzystępnością dziewczyny, Travis proponuje dziewczynie pewien zakład…

W najbliższą niedzielę, 7 maja Helios zaproponuje kolejną porcję bajkowych niespodzianek w cyklu Filmowe Poranki z animacją dla całej rodziny „Bing” . Tytułowy bohater jest trzyletnim króliczkiem, który chodzi do przedszkola i jest bardzo ciekawy świata. Jego przygody przypominają codzienność dzieci w podobnym wieku. Tradycyjnie projekcję poprzedzą konkursy i zabawy w sali kinowej.

Najmłodszych kinomanów Helios zaprasza na pokazy animacji „Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!” . Rezolutna Kicia Kocia razem z wiernymi przyjaciółmi: Packiem, Adelką i Juliankiem odkrywa odważnie świat i stawia czoła wielu nowym sytuacjom. Przygody Kici Koci odzwierciedlają dziecięcą wrażliwość oraz ukazują pełną ciepła i radości codzienność. Filmowe opowieści na podstawie uwielbianych książek Anity Głowińskiej to idealna okazja na niezapomniany, rodzinny seans.

9 i 10 maja sieć kin Helios zaprasza wszystkich fanów piłkarskich wrażeń na półfinały Champions League na wielkim ekranie. Mecze zapowiadają się bardzo emocjonująco, a to dopiero pierwsze spotkania tej fazy rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA. Tego wydarzenia absolutnie nie można przegapić!

Na miłośników mocnych filmowych wrażeń czekają aż dwa horrory! „Konsekracja” opowiada historię Grace, która przybywa do odległego klasztoru w Szkocji, aby zbadać sprawę rzekomego samobójstwa jej młodszego brata, księdza. Nie ufając raportom Kościoła, kobieta prowadzi własne śledztwo, próbując ustalić, co wydarzyło się naprawdę. Fabuła filmu „Martwe zło: Przebudzenie” opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach. Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zmuszone są podjąć brutalną walkę o przetrwanie.

Fani cyklu Kino Konesera będą mogli wybrać się w najbliższym tygodniu na aż dwa wyjątkowe pokazy. W poniedziałek, 8 maja widzowie zobaczą dramat „Osiem gór”. Pietro decyduje się zostawić za sobą życie dużego miasta i wyjechać w góry. Nie odnajduje się w pełnym zgiełku życiu, chociaż sam nie potrafi określić czego mu brakuje. Prawdziwie wolny i szczęśliwy czuł się jedynie w dzikich Alpach, gdzie spędzał niegdyś każde lato. Zaszczepiona w nim miłość do gór każe mu wyruszyć w świat, w którym nowe znajomości i stare przyjaźnie staną się ścieżką do odnalezienia siebie.

Już dwa dni później, 10 maja, wyświetlony zostanie thriller „24 godziny”. Splecione ze sobą losy trzech postaci opowiedziane w ciągu jednej doby mogących na zawsze zmienić ich życie. Przejmująca opowieść o tym, jak kryzys ekonomiczny wpływa na relacje międzyludzkie oraz o sile przyjaźni i solidarności, które mogą przeprowadzić ludzi przez najtrudniejsze momenty życia.

Filmowe emocje to świetny pomysł na niezapomniany czas w gronie bliskich. Po informacje dotyczące aktualnego repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.