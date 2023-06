Moc filmowych wrażeń w kinach Helios!

Najmłodszych kinomanów Helios zaprasza na premierowe pokazy animacji „Najlepsze urodziny Królika Karola”. Zbliżają się piąte urodziny Królika Karola. Gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń mama i tata muszą go opuścić, postanawia uczcić święto po swojemu. Wyprawa u boku przyjaciółki przeradza się w wielką przygodę, podczas której spotkają w zwierzęta o niekoniecznie dobrych zamiarach. Podczas wędrówki Karol zrozumie, kim są przyjaciele i rodzina – to będą jego najlepsze urodziny!

W sobotę (10 czerwca, godz. 10), widzowie dla których wizyta w kinie zazwyczaj stanowi sensoryczne wyzwanie, będą mogli obejrzeć tę uroczą animację w ramach projektu Seanse Przyjazne Sensorycznie. Podczas pokazu światła w sali kinowej będą delikatnie włączone, a poziom dźwięku obniżony. Ponadto, uczestnicy mają możliwość nieskrępowanego poruszania się w sali kinowej oraz swobodę w wyrażaniu emocji.

Poza premierowymi pokazami, repertuar kin Helios obfitować będzie także w uwielbiane przez widzów produkcje. „Spider-man. Poprzez multiwersum” to pełen sensacji światowy hit, który przenosi widza w niezwykły świat równoległych rzeczywistości. Miles Morales musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha. Aby umożliwić ukraińskojęzycznym widzom pełne zanurzenie się w niezwykłym świecie Spider-Mana, film jest wyświetlany również w wersji z ukraińskim dubbingiem. Brawurowa produkcja „Szybcy i wściekli 10” to niesamowite wyścigi uliczne, spektakularne pościgi i niezawodna akcja. W tej odsłonie Dom Toretto i jego rodzina muszą zmierzyć się z najgroźniejszym do tej pory przeciwnikiem. Na ekranach wybranych kin sieci film można obejrzeć także w ukraińskiej wersji językowej.