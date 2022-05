Moc atrakcji na Noc Muzeów w Muzeum Śląskim. Sprawdźcie szczegółowy harmonogram wydarzeń

Muzeum Śląskie w Katowicach znajduje się przy ul. T. Dobrowolskiego 1. Wydarzenia odbywające się w ramach Nocy Muzeów będą dostępne dla gości od godziny 18.00 do 1.00 w nocy, a ostatni zwiedzający będą mogli wejść do Muzeum o północy. W trakcie Nocy Muzeów tradycyjnie będzie można zwiedzić wszystkie wystawy stałe i czasowe, a dodatkowo wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych specjalnie na to wydarzenie

Budynek Główny

W Budynku Głównym, a dokładniej w Galerii polskiej sztuki nowoczesnej 1800–1945, od godziny 18.00 do 24.00 prowadzony będzie quiz o sztuce z upominkami. W holu przy wyjściu głównym z budynku na poziomie 0 odbędzie się kiermasz wydawnictw, na którym katalogi i albumy opublikowane nakładem Muzeum Śląskiego będzie można nabyć w promocyjnych cenach, nawet do 70% taniej. O godzinie 19.00 na wystawie „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” odbędzie się spotkanie z archeologiem. O godzinie 22.00 rozpocznie się koncert Muzealnego Chóru Społecznego. Ostatnim z wydarzeń, które odbędą się w Budynku Głównym będzie oprowadzanie muzyczne z udziałem Marcina Markiewicza o godzinie 22.30 na poziomie -2 w galerii plastyki nieprofesjonalnej.

Budynek Administracyjny

W tej części, na poziomie -3 w sali A między godziną 18.00 a 22.00 odbywać się będą warsztaty plastyczne dla rodzin z dziećmi. Od godziny 18.30 do 23.30 będzie można zwiedzać pracownię fotograficzną. Zbiórka co godzinę przy recepcji. Osoby zainteresowane fotografią będą mogły o godzinie 21.00 w sali A na poziomie -3 wysłuchać wykładu Kamila Myszkowskiego pt. „Fotografia w dawnych technikach”, a po nim można udać się na „Wieczór poezji romantycznej”, który rozpocznie się o godzinie 22.00 w czytelni. W epokę romantyzmu słownie, muzycznie i przy dźwiękach gitary przeniosą zwiedzających: Katarzyna Łacisz, Agata Śliwa i Marcin Załęski.

Stolarnia

W przestrzeni edukacyjnej „Na tropie Tomka”, podróżując śladami Tomka Wilmowskiego dorośli przypomną sobie fascynacje z lat młodości, a dzieci podejmą przygotowane dla nich wyzwania. Wydarzenie będzie dostępne od godziny 18.00 do 24.00. Bilety w cenie 1 zł dostępne są do nabycia w kasach i internetowej sprzedaży.

Budynek CSP

Nieco później, bo o godzinie 20.00 i 21.30 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Arcyświątkarz Wowro”. Joanna Kryszka opowie o twórczości Jędrzeja Wowry, niezwykłego artysty, za życia okrzyknięto ostatnim „świątkarzem beskidzkim”, „snycerzem bogów”, a nawet „arcyświątkarzem”.

Łaźnia

Tu będzie miało miejsce zapowiadane we wstępie premierowe przedstawienie nowej inicjatywy Muzeum Śląskiego. Pod koniec czerwca w budynku łaźni otworzy się niezwykła wystawa „Głusza”. Sztuka, multimedia i pamiątki historyczne wprowadzą zwiedzających w świat kultury Głuchych, a w trakcie Nocy Muzeów będzie można dowiedzieć się więcej o projekcie „Głusza” i spotkać z twórcami wystawy.