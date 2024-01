Mobilizacja w szeregach PiS w woj. śląskim. Manifestacja "Marsz Wolnych Polaków" w Warszawie. Wyjechało ok. 100 autobusów

- Wyruszamy, żeby przede wszystkim walczyć w obronie wolnych mediów. Historia zatoczyła koło. Pamiętam te wydarzenia z lat 80. tylko z kart historii, ale wiem, że moi rodzice walczyli o wolność i o to, żebyśmy teraz żyli w wolnej ojczyźnie. Moim obowiązkiem jest teraz być tam w Warszawie, by walczyć o to, byśmy mogli ja i moja rodzina żyć w wolnym kraju - mówił Paweł Ropiak, jeden z uczestników wydarzenia, który wraz z grupą wyruszał do Warszawy.