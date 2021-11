Młodzi wyjdą na ulice Katowic. Pod Spodkiem planowany jest kolejny strajk klimatyczny i przemarsz przez miasto

Młodzież wyjdzie na ulice. W Katowicach planowany jest kolejny strajk klimatyczny. Będzie protest pod Spodkiem i przemarsz przez miasto

- Zmiana klimatu to nie tylko liczby, raporty i wykresy - kryzys od samego początku ma ludzką twarz. To człowiek (choć nie każdy w równym stopniu) go wywołał i to człowiek poniesie jego największe konsekwencje - mówią przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Katowicach, zapowiadając kolejne wyjście na ulicę.

W piątek, 5 listopada na ulicach Katowic młodzież po raz kolejny wyrazi swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się z klimatem na całym świecie. Punktualnie o godzinie 11:00 młodzi ludzie zamierzają się zgromadzić i zaprotestować. Planowany jest przemarsz ulicami miasta, a także przemowy.

Jak przyznają organizatorzy strajku, kolejny protest jest potrzebny, bo mimo jego cyklicznej organizacji niewiele się zmienia. Młodzież wierzy jednak, że kropla drąży skałę i nie ma zamiaru się poddawać.