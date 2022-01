Młodzi katowiczanie otrzymają 50 tys. zł na rozwój swoich pomysłów. Piknik, turniej, warsztaty, a może pomoc sąsiedzka? Nabór ruszy w lutym

Nabór wniosków ruszy od początku lutego

Młodzi katowiczanie, na inicjatywy organizowane przez miasto Katowice we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST, otrzymają ponad 50 tys. zł. Celem projektu nazwanego „Centrum Aktywności Młodzieżowej” jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży ze stolicy województwa śląskiego. Nabór wniosków rusza 1 lutego i potrwa do 31 marca.

Realizacja jednej inicjatywy nie będzie mogła kosztować więcej niż 10 tys. zł. Pomysły mogą zgłaszać osoby w wieku od 15 do 35 lat.

– Inicjatywą młodzieżową może być piknik, festyn rodzinny czy sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne, itp. Jesteśmy otwarci na pomysły młodych katowiczan - tłumaczy Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków na inicjatywy młodzieżowe to kolejny element projektu Centrum Aktywności Młodzieżowej. W 2021 roku jego uczestnicy, oprócz spotkań z doradcą zawodowym i coachem czy kursów zawodowych, brali również udział w działaniach środowiskowych, by rozwijać swoje kompetencje miękkie. Te działania otrzymały wsparcie z budżetu miasta na ok. 24 tys. zł.

Inicjatywy młodzieżowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.