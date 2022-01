MIUOSH x Zespół Śląsk - Pieśni Współczesne w Katowicach. Za nami pierwsze koncerty tej trasy. Borycki i jego goście oczarowali publikę NOSPR

Miuosh - człowiek sztuk wielu, zachwyca kolejnym wyjątkowym projektem

Za nami pierwsze koncerty wyjątkowej trasy MIUOSH x Zespół Śląsk - Pieśni Współczesne. Pierwszym miastem na liście były oczywiście Katowice. Miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Fani Miuosha, dobrze wiedzą, ze jest to miasto bliskie jemu sercu, w którym dorastał i w którym rozpoczynał swoją artystyczną przygodę. Była to droga trudna, wyboista, pełna zakrętów. Jednak gdyby nie to, nie spotkalibyśmy się w miniony weekend w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Miłosz Borycki to artysta wywodzący się ze środowiska hip-hopowego, jednak zakres jego muzycznej działalności wychodzi poza schematy tego gatunku. Jest m.in.: organizatorem stadionowego koncertu z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, autorem muzyki do spektaklu Teatru Śląskiego Himalaje w reżyserii Roberta Talarczyka, a także współautorem muzyki do spektaklu WUJEK 81. CZARNA BALLADA15 i autorem książki Miuosh. Wszystkie ulice bogów. O sinusoidalnej drodze życia, wzlotach i upadkach, które go spotykały, opowiada w wielu swoich utworach. Jest doceniany przez pokaźną liczbę fanów, o czym świadczyć mogą wyprzedane bilety na koncert na Stadionie Śląskim, czy wielokrotnie wypełniona po brzegi sala NOSPR.