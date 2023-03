Miszczowie parkowania w Katowicach mają za nic przepisy. Strażnicy miejscy mają co robić [ZDJĘCIA] OPRAC.: Szymon Karpe

"Miszczowie" parkowania w Katowicach. Na zakazie, na pasach, na trawniku, czy - co szczególnie oburzające - na miejscu oznaczonym kopertą, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. Parkują gdzie popadnie! Straż Miejska w Katowicach ma co robić i każdego tygodnia reaguje na zgłoszenia mieszkańców oraz patroluje ulice miasta, szczególnie te, które słyną z nadmiarowej liczby "miszczowskich" popisów. Jedyne 7 dni pracy katowickich strażników to 634 wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji, z czego niemal połowa tylko w Śródmieściu.