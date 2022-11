Mistrzostwa Świata w Katarze - czas start! Zobacz najlepsze memy o mundialu 2022. Z czego śmieje się internet? red

Powiedzieć o mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze, że są kontrowersyjne, to nic nie powiedzieć. Brak możliwości kupienia piwa, niemalże niewolnicza praca ludzi przy budowie stadionów, kupowanie meczów... Wszystko to bezlitośnie wytknięte w prześmiewczych memach. Obrywa się także polskiej kadrze, która to tradycyjnie ma rozegrać trzy mecze: otwarcia, o wszystko i o honor. Zobaczcie, z czego jeszcze śmieje się internet!