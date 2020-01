Miss Studniówki 2020. Najładniejsze dziewczyny z woj. śląskiego [ZDJĘCIA]

Warto pamiętać, że ubiór to jeden z najważniejszych elementów studniówki. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że studniówka to wydarzenie o dużym stopniu formalności. Studniówka to bal, na którym młodemu mężczyźnie nie wypada pokazać się inaczej, niż w wieczorowym garniturze. Dziewczyny również powinny zwrócić uwagę na to, by np. ich strój nie był zbyt wyzywający.

Pamiętajmy jednak, że studniówka to swego rodzaju bal, więc nie możemy przesadzić i odsłonić zbyt wiele. Co do długości sukienek, zazwyczaj sięgać powinny nieco poniżej kolana. Oczywiście to także długie do ziemi suknie oraz te bardziej krótkie - kończące się w połowie uda. Także w tym przypadku powinniśmy pamiętać, by sukienka nie okazała się zbyt krótka. Nie będzie mile widziane, kiedy u tańczącej dziewczyny będziemy mogli zobaczyć jej podwiązkę, czyli nieodłączny element studniówki.

