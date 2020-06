Miss Matura 2020. Uczennice w maseczkach - czyli rzecz o tegorocznej modzie maturalnej w woj. śląskim [ZDJĘCIA]

W groszki, kwiaty, gwiazdy, przeróżne wzory, bywają też jednokolorowe. Maseczki to główny element tegorocznej, maturalnej mody, zwracający niemałą uwagę. Choć wymuszony pandemią koronawirusa, to jednak często - jak widać na zdjęciach - dopasowany do pozostałych części garderoby i prezentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

A jaki strój obowiązuje na egzaminie? Od lat jest to elegancki strój galowy, podkreślający powagę sytuacji. Rządzą biel i czerń. W przypadku chłopców nie ma wątpliwości - sprawdzi się garnitur. Dobór odpowiedniego ubrania dla dziewczyny jest o wiele bardziej skomplikowany.

Maturzystki wybierają różnie. Wiele stawia na białą bluzkę i klasyczną czarną spódniczkę (nierzadko mini, o zgrozo, ledwo zakrywającą pośladki...), do tego marynarka. Dziewczyny, które na co dzień ubierają się na luzie, wolą tak samo przyjść ubranymi na egzamin maturalny, by czuć się komfortowo - zakładają czarne spodnie lub nawet jeansy i białe bluzki czy t-shirty.