Miśkiewicz: Zapytałem, co się dzieje z Andrzejem? Usłyszałem, że układa ciała zabitych. I wtedy to poczułem, że to też jest moja wojna!

Dlaczego Pokolenie i dlaczego Ukraina?

Stowarzyszenie Pokolenie jest organizacją, która powstała w 1997 r. Naszym głównym tematem działalności jest przybliżanie historii młodemu pokoleniu i walka ze skutkami komunizmu, czyli wytykanie tego, co z poprzedniego systemu zostało. Staramy się, aby te skutki były jak najmniejsze. I w jakiś naturalny sposób w 2014 r. Ukraina się w te nasza działania wpasowała.

Jak to się stało?

Ukraina była typowym krajem postkomunistycznym, czyli w zakresie naszych zainteresowań. Ja jako człowiek mocno dojrzały, można by powiedzieć, że obecnie już lekko przejrzały, polubiłem ten klimat. Podobał on mi się na tyle, żeby tam jeździć co jakiś czas na wakacje, bo było tanio i wracać tutaj, gdzie ten komunizm coraz bardziej się oddalał. Końcem stycznia 2014 r. razem z kolegą pojechaliśmy na Majdan. Poczułem tam coś niesamowitego. Atmosferę jak z filmu, Solidarności Sierpnia 80 roku i strajków 88 roku. Były demonstracje i wspaniałe przemówienia trybunów ludowych. Przyjechaliśmy z jakąś drobną pomocą i pieniędzmi. Zostaliśmy pięknie przyjęci. Spaliśmy z dziennikarzami w domu związków zawodowych, który chwilę później w czasie pierwszej pacyfikacji Majdanu spłonął. Potem przyjechałem drugi raz, zaczęliśmy nakręcać coraz większą akcję. Robiliśmy zbiórki publiczne, koncerty, mniejsze, większe imprezy. I tak co 10 dni jeździłem na Majdan, dowożąc kolejną pomoc. Pamiętam marsz afgańców, czyli tych dawnych żołnierzy, którzy walczyli w Afganistanie po stronie sowieckiej, a teraz opowiadali się za niepodległością Ukrainy. Zdawali sobie sprawę, że wtedy walczyli w nie swojej wojnie, teraz chcieli walczyć dla Ukrainy, byli po stronie Tych, którzy byli na Majdanie. Z ówczesnych przemówień zrozumiałem, że we wtorek spotykamy się wszyscy na Majdanie i idziemy na Werchowną Radę, czyli na parlament ukraiński. To jest odległość kilkuset metrów. Wydawało się, że będzie wielka fiesta. Ja musiałem wtedy wyjechać, ale zadzwonił do mnie kolega. Mówi, że idą, że jest ich 30 tys., że jest pięknie. Już godzinę później był gorszy telefon z informacją, że w granatach hukowych są śruby, które przebijają kamizelki, że ludzie są ranni. Za dwie godziny kolejny, zapytałem, co się dzieje z Andrzejem? Usłyszałem, że układa ciała zabitych przy stacji metra. I wtedy to poczułem, że to też jest moja wojna! Od tego się zaczęły ostre działania na rzecz Ukrainy. Kiedy była druga pacyfikacja Majdanu, byłem w Niemczech, ale zadzwonił do mnie Andrzej polsko-ukraiński bohater tamtego czasu. Mówię, Andrzej wygraliście! On odpowiedział - wygraliśmy wspólnie. I to było rzeczywiście piękne zwycięstwo. Jeździliśmy z pomocą na front, przywoziliśmy sprzęt i tak to trwało, trwało, trwało. Jednak nie da się utrzymać jakiegoś wielkiego napięcia wśród społeczeństwa, przez cały czas tych okrucieństw. Z czasem nasze zbiórki były coraz mniejsze. Teraz jest podobnie.